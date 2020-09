Emmanuel Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat davor gewarnt, dass das Scheitern des deutsch-französischen Tandems in der EU ein "historischer Fehler" wäre. Nach Finanz- und Migrationskrise hätten viele Menschen den Glauben an die Demokratie verloren, sagte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz.



Die EU und das deutsch-französische Tandem müssten aufzeigen, wie die Perspektive in 20 oder 30 Jahren sei. Nachdem Berlin auf seine Vorschläge oft nicht geantwortet habe, sei er nicht frustriert, aber ungeduldig.