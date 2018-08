Mnangagwa kündigte Ermittlungen zu der Gewalt an, die in dem Land nach der Wahl geherrscht hatte. Sechs Menschen waren dabei ums Leben gekommen, als das Militär gegen Oppositionsproteste in Harare vorgegangen war.



Für den 75-jährigen Mnangagwa war es die zweite Vereidigung im Präsidentenamt innerhalb eines Jahres: Im November hatte er das höchste Amt seines Landes übernommen, nachdem der jahrzehntelang herrschende Präsident Robert Mugabe auf Druck des Militärs hin zurückgetreten war.