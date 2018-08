Nun hat Mnangagwa nach offiziellen Angaben die ersten Wahlen nach der Ära Mugabe gewonnen - doch EU-Beobachter beklagen unfaire Bedingungen. Die Wahlen vom Montag gewann Mnangagwa laut Wahlkommission mit 50,8 Prozent und damit so knapp, dass er eine Stichwahl gerade noch vermeidet. Auch die Gewalt schockiert: Bei Ausschreitungen kamen in den vergangenen Tagen mindestens sechs Menschen ums Leben, als Sicherheitskräfte mit scharfer Munition gegen Anhänger der Opposition vorgingen.



Zu Mnangagwas Alter gibt es unterschiedliche Angaben. Er wurde 1941 oder 1946 geboren und trat in den 70er Jahren der Unabhängigkeitsbewegung bei, um die britische Kolonialherrschaft über das damalige Rhodesien abzuschütteln. Mnangagwa wurde in China und Ägypten zum Kämpfer ausgebildet. Bei einem Anschlag seiner "Crocodile Gang" auf einen Zug wurde er von der Kolonialpolizei gefasst, gefoltert und zu zehn Jahren Haft verurteilt.