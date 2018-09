Emmerson Mnangagwa spricht bei einer Veranstaltung. Archivbild Quelle: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

In Simbabwe hat es in einem Stadion bei einem Wahlkampfauftritt von Präsident Emmerson Mnangagwa eine Explosion gegeben. Laut der Zeitung "Zimbabwe Herald" blieb Mnangagwa unverletzt. Er sei nun in Sicherheit in einem staatlichen Gebäude in der Stadt Bulawayo, wo er im Vorfeld der für Juli geplanten Wahl aufgetreten gewesen sei.



Zeugen berichteten AP, die Explosion habe sich kurz nach Mnangagwas Rede ereignet, als er gerade die Bühne verließ. Mehrere Menschen wurden offenbar verletzt.