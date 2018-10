Emoji ist japanisch und bedeutet so viel wie Bild und Zeichen. Zugegeben, das hätte man wohl auch ohne Japanisch-Kenntnisse erahnen können. Womit wir beim offenkundigen Vorteil der Emojis wären: Jeder versteht sie und das macht sie so populär: "Zumindest haben viele Menschen das Gefühl, man könne mit Emojis etwas ausdrücken, was man auf andere Weise in der bildschirmbasierten Kommunikation nicht oder nicht so gut ausdrücken kann", sagt Sprachwissenschaftlerin Konstanze Marx.