Großbritannien ist in der Brexit-Frage tief zerstritten.

Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

In einem emotionalen Brief haben über hundert Abgeordnete des EU-Parlaments die Briten gebeten, in der EU zu bleiben. "Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation den Austritt zu überdenken", heißt es.



"Jede britische Entscheidung, in der EU zu bleiben, würde von uns sehr begrüßt und wir würden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Europäische Union zu reformieren und zu verbessern", zitierte die Funke Mediengruppe. Londons Parlament soll am Dienstag über den Brexit-Vertrag abstimmen.