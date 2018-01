Erste Anzeichen von Reue hatte Marcel H. kürzlich allerdings in einem Brief an seine Mutter gezeigt, ihm sei erst jetzt bewusst geworden, was für "einen Schaden" er angerichtet habe. Den Brief unterzeichnete er mit "Dein ratloser Sohn Marcel". Doch letztlich gibt es in diesem Prozess kaum etwas, das zu seinen Gunsten gewertet werden könnte. Der Anwalt von Jadens Familie sagt, er habe noch nie erlebt, dass ein junger Mensch derart verroht sei. Jadens Mutter will, dass der Mörder ihres Kindes jetzt bestraft wird, "möglichst schwer und möglichst lange."