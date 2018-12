Eddie Chu vor Journalisten (Archiv).

Quelle: Jerome Favre/EPA/dpa

In Hongkong haben die Behörden erstmals einen Abgeordneten an der Kandidatur bei Kommunalwahlen gehindert. Die Wahlbehörde begründete ihre Entscheidung mit dem Hinweis, der Abgeordnete Eddie Chu befürworte die Abspaltung der halbautonomen chinesischen Sonderwirtschaftszone.



Die Demokratiebewegung reagierte empört. Chu wies die Anschuldigungen zurück. Er habe sich für Selbstbestimmung eingesetzt. Er griff die Zentralregierung in Peking an und sprach von einem Entzug politischer Rechte.