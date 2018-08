Google-Logo auf einem Smartphone. Archivbild Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Der US-Internetkonzern Google will Medienberichten zufolge eine Suchmaschine in China auf den Markt bringen, die der chinesischen Zensur die Arbeit abnimmt. Menschenrechtler reagierten empört. Amnesty International sprach von einem "schweren Angriff auf die Informationsfreiheit".



Dem Bericht des US-Portals "The Intercept" zufolge würde die zensierte Suchmaschine mit dem Namen "Dragonfly" (Libelle) in China gesperrte Webseiten und Suchanfragen etwa nach Menschenrechten aussortieren.