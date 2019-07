Müll im Canal Saint-Martin in Paris. Archivbild

Quelle: Gerd Roth/dpa

Frankreich will stärker gegen Verschwendung und Abfall vorgehen. "Es ist an der Zeit, von einer Wegwerf-Gesellschaft zu einer ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Gesellschaft überzugehen", sagte Umweltstaatssekretärin Brune Poirson dem "Journal du Dimanche". Sie werde am Mittwoch ihr Anti-Abfall-Gesetz im Ministerrat vorstellen.



"Der Verbrauch muss reduziert, unnötige Verpackungen müssen vermieden, Wiederverwendung und Recycling muss gefördert werden", so Poirson.