Menschen feiern spontan in Algerien.

Quelle: Anis Belghoul/AP/dpa

Nach dem Rücktritt des langjährigen algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika gingen in der Hauptstadt Algier am Abend spontan Hunderte Menschen auf die Straßen und feierten.



Am Abend hatte der 82-Jährige Präsident nach wochenlangen Massenprotesten offiziell seinen Rücktritt eingereicht. Bouteflika habe dem Präsidenten des Verfassungsgerichts das sofortige Ende seiner Amtszeit bekanntgegeben. Seit Wochen hatten Hunderttausende Menschen im ganzen Land gegen den Präsidenten demonstriert.