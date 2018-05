In Europa dagegen regelt seit 2016 das Gesetz für Netzneutralität, dass das Internet offen ist. Zumindest auf dem Papier. Zwar dürfen Anbieter keine Verbindungen drosseln oder vorziehen, allerdings gebe es ein Schlupfloch, sagt Beckedahl: "Zero Rating". Gemeint ist, dass Service Provider die Geschwindigkeit der Datenübertragung zwar nicht beeinflussen. Jedoch dürften sie einzelnen Drittanbietern einen Freifahrtschein gewähren. Heißt: In der Zeit, in der der Kunde beispielsweise Musik oder Videos streamt, wird dies nicht vom monatlichen Datenvolumen abgerechnet. Das, so Beckedahl, habe nichts mit einem offenen Netz zu tun.



Derweil ist fraglich, ob die neue Regelung in den USA tatsächlich zustande kommt. Mehrere Bundesstaaten kündigten bereits rechtliche Schritte an. Beckedahl setzt auf die Wahlen im November 2018: Sollten die Republikaner dann ihre Mehrheit verlieren, gebe es doch noch Hoffnung, dass das Schleifen der Netzneutralität abgewendet wird.