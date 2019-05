Zum Ende hrer Reise war Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Niger.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am letzten Tag ihrer Reise in die Sahel-Krisenländer eine zivile EU-Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte in der nigrischen Hauptstadt Niamey besucht. Bei der EU-Mission EUCAP Sahel Niger informierte sich Merkel über Migration, Terrorismus, organisierte Kriminalität, mobile Grenzsicherung und Drogenschmuggel.



Kurz vor ihrem Rückflug besucht die Kanzlerin eine nigrische Frauenrechtsorganisation, die Frauen und Kinder vor häuslicher Gewalt schützen soll.