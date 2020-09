Markus Söder und Wladimir Putin.

Quelle: Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Bei seinem ersten Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin hat CSU-Chef Markus Söder ein Ende der Sanktionen an russische Reaktionen im Ukraine-Konflikt geknüpft. "Die Sanktionen bleiben, solange sich nicht die Voraussetzungen dafür geändert haben", sagte Söder nach seinem Treffen mit dem Kremlchef in Moskau.



Aber vielleicht gebe es Schritte in die Zukunft. Dafür müsse es weitere Fortschritte geben bei der Lösung des blutigen Konflikts in der Ostukraine. Die bisherigen Schritte seien zu klein.