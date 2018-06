Der katalanische Regionalpräsident Quim Torra. Quelle: Generalitat De Catalunya/Europa Press/dpa

Mehr als fünf Monate nach der Neuwahl in Katalonien ist die neue separatistische Regionalregierung ins Amt eingeführt worden. Regionalchef Quim Torra nahm seinen 13 Ministern im Regierungspalast von Barcelona den Amtseid ab.



Damit endet automatisch die Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid. Bei der Zeremonie erinnerte Torra auch an die in Untersuchungshaft sitzenden und die ins Ausland geflohenen katalanischen Politiker seiner Vorgängerregierung. Ihnen droht in Spanien Haft.