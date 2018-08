Der Verlust des Arbeitsplatzes hat weitreichende Konsequenzen. Pässe werden eingezogen, der Name steht im Amtsblatt - für jeden einsehbar. Bei einer Kommission können Betroffene zwar Beschwerde einreichen. Von mehr als 130.00 Entlassenen durften jedoch bislang nur knapp 4.000 wieder ihren Job aufnehmen. Notlösungen müssen also her, wenn man an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird. Lehrer arbeiten jetzt in Cafés, Unidozenten verkaufen Bohnen. Andere, wenn sie können, flüchten ins Exil, auch nach Deutschland. Laut Zahlen des BAMF gehörten Türken im Juni mit 881 Erstasylanträgen nach Syrern und Irakern zur drittgrößten Gruppe.