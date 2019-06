Am Dienstag wurde beispielsweise bekannt, dass der Ramadan für Muslime in Ägypten, Syrien, Jordanien sowie Marokko erst am 5. Juni endet. Einige Muslime hierzulande richten sich danach, andere wiederum ignorieren es. Muslimische Organisationen in Deutschland versuchen seit Jahren, eine einheitliche Linie in dieses Durcheinander zu bringen – oft vergeblich.