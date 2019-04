Bergleute übergeben Steinkohle-Stück an Steinmeier.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mehrere Bergleute haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier symbolisch das letzte in Deutschland geförderte Stück Steinkohle übergeben. Das Kohlestück fand seinen Platz im Schloss Bellevue. An der Zeremonie nahmen mehrere Arbeiter der RAG-Bergwerke teil.



Steinmeier hatte im Dezember bereits bei der Schließung der deutschlandweit letzten Steinkohle-Zeche in Bottrop gesprochen. Um den Umbau in der Branche abzufedern, sind bis 2022 rund 2,7 Milliarden Euro Subventionen vorgesehen.