Nach tagelangen Warnstreiks unter anderem in Kitas und Schulen können die Bürger auf ein Ende des Tarifkonflikts hoffen. Heute kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber zur wahrscheinlich entscheidenden Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam zusammen. Der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, zeigte sich am Morgen verhalten optimistisch, dass es eine Einigung geben könnte. Aber: "Die Arbeitgeber lassen sich noch gar nicht in die Karten schauen", betonte er im ZDF-Morgenmagazin.