Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff «Aquarius». Archivbild Quelle: Kenny Karpov/SOS Mediterranee/dpa

Nach tagelanger Irrfahrt über das Mittelmeer sind die ersten Flüchtlinge des Hilfsschiffs "Aquarius" in Spanien angekommen. Das erste Boot legte im Hafen der Stadt Valencia an, berichtete ein AFP-Korrespondent.



Die "Aquarius" und ihre zwei Begleitschiffe haben insgesamt 630 Flüchtlinge an Bord. Darunter sind auch zahlreiche Minderjährige. Italien und Malta hatten sich geweigert, die "Aquarius" anlegen zu lassen, und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst.