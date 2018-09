Martin Schulz hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Als erste Frau an der SPD-Spitze soll Bundestags-Fraktionschefin Andrea Nahles die Partei aus ihrer tiefen Krise führen. Der bisherige Vorsitzende Martin Schulz trat zurück. Das kündigte er in Berlin an.



Die Spitzengremien der Partei nominierten die 47-Jährige einstimmig als Nachfolgerin. Die Wahl soll am 22. April auf einem Parteitag in Wiesbaden stattfinden. Bestrebungen, den Vorsitz sofort an Nahles zu übergeben, scheiterten am Widerstand einzelner Landesverbände.