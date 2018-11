Merkel und Macron feiern den Waffenstillstand am Samstagnachmittag im kleinen Kreis - und zwar auf einer Waldlichtung bei Compiègne, die vor Symbolik nur so strotzt. Dort war nicht nur in einem Salonwagen der Eisenbahn 1918 der Waffenstillstand nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet worden - was die Deutschen damals als Schmach empfanden - sondern auch der mit Frankreich 1940, was dann die Franzosen demütigen sollte.



Die eigentliche Gedenkfeier findet am Sonntagvormittag am Triumphbogen statt, wo sich das Grab des Unbekannten Soldaten befindet. Mehr als 70 Staats- und Regierungschefs werden erwartet. So viel Politprominenz hat Paris lange nicht erlebt. Beim Trauermarsch nach dem Anschlag auf das Satireblatt Charlie Hebdo 2015 waren weniger als 50 Staats- und Regierungschef nach Paris gekommen.