Das Teleskop erspähte viele mögliche neue Planeten. Quelle: Wendy Stenzel/Daniel Rutter/NASA/dpa

Nach rund neun Jahren im All ist dem Weltraumteleskop "Kepler" wie erwartet der Treibstoff ausgegangen. Das Teleskop sei in den Ruhestand entlassen worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.



"Kepler" solle künftig in seiner sicheren Umlaufbahn um die Sonne bleiben. Daten wird es keine mehr senden oder empfangen können. Der nach dem Astronomen Johannes Kepler benannte Planetenjäger war 2009 in die Erdumlaufbahn gebracht worden, um nach Planeten außerhalb des Sonnensystems zu suchen.