Der UN-Sondergesandte de Mistura (l.) und Russlands Außenminister Lawrow. Quelle: Ivan Sekretarev/AP/dpa

Moskau will eine große Syrien-Konferenz am 29./30. Januar in Sotschi abhalten. Bei dem sogenannten Kongress der Völker Syriens sollen Vertreter syrischer Gruppen über eine Friedensordnung für das Bürgerkriegsland verhandeln. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura sagte, er wolle darüber mit dem UN-Generalsekretär beraten.



Die Konferenz geht auf eine russische Initiative zurück. Bei der syrischen Opposition ist sie umstritten, weil Moskau die Regierung in Damaskus unterstützt.