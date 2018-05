... leitet in dritter Generation den Berliner Familienbetrieb Komödie und Theater am Kurfürstendamm. Sein Großvater hatte 1934 die Direktion des von Max Reinhardt gegründeten Theaters übernommen. Der 54-jährige Martin Woelffer managt nun den Umzug ins Schiller-Theater, das als Ausweichquartier dient. In vier Jahren soll der Betrieb dann am alten Ort, aber in neuen Räumlichkeiten wieder aufgenommen werden.

Bildquelle: Imago