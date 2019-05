Kritiker warnen vor einem Behörden-Gau, denn Betriebssystemhersteller Microsoft will die in der öffentlichen Verwaltung weitverbreitete veraltete Windows-Version 7 ab dem 14. Januar 2020 nicht mehr unterstützen. Ab Mitte Januar 2020 soll es also keine Sicherheitsupdates und keinerlei technische Unterstützung mehr für Windows 7 geben.