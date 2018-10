Die Regionalwahlen stiegen ein Jahr vor den Parlamentswahlen. Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Bei den Regionalwahlen hat Polens umstrittene Regierungspartei PiS ihre Position insgesamt stärken können, aber auch Niederlagen erlitten. Die Nationalkonservativen können nach dem offiziellen Endergebnis der Wahl vom Sonntag in sechs von 16 polnischen Regionalparlamenten allein regieren.



Zuvor hatten sie nur in einem Parlament die absolute Mehrheit. In den Großstädten siegte meist die liberalkonservative Opposition. Experten sahen die Wahl als Stimmungstest für die Parlamentswahl 2019.