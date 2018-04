Ich bin zufrieden, auch wenn es anstrengend war. Bundesinnenminister Horst Seehofer

Böhle sagte, durch die grundlegende Reform der Tabellenentgelte werde die Attraktivität kommunaler Arbeitsplätze gesteigert und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Laut Bsirske gibt es mit der Vereinbarung besonders hohe Gehaltszuwächse in den Bereichen, in denen der öffentliche Dienst die größten Personalprobleme habe wie etwa bei Fach- und Führungskräften, Technikern, Ingenieuren und IT-Fachleuten. Seehofer hob hervor, dass die Einstiegsgehälter in allen Entgeltgruppen bis 2020 um zehn Prozent angehoben würden, wodurch der öffentliche Dienst attraktiver werde. Alle Beschäftigten profitierten von einem garantierten Plus von mindestens 6,8 Prozent. "Ich bin zufrieden, auch wenn es anstrengend war", sagte der CSU-Chef, der zum ersten Mal als Verhandlungsführer des Bundes agierte. Zugleich kündigte er an, die Vereinbarung wie üblich auf die Beamten des Bundes zu übertragen.