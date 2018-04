Besucher im Berliner Mauerpark genießen das gute Wetter. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Traumhaft schönes Frühlingswetter hat die Menschen am Wochenende in weiten Teilen Deutschlands nach draußen gelockt. T-Shirts wurden aus dem Schrank gekramt, vor Eisdielen bildeten sich lange Schlangen. Einige Orte konnten die ersten offiziellen Sommertage verbuchen - sie erreichten die dafür nötigen 25 Grad.



Auch in den nächsten Tagen lässt Hoch "Leo" weiter die Sonne lachen. Die milde südliche Strömung bleibe zunächst erhalten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.