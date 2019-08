Allianz Arena in München. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Zehn Jahre nach dem "Finale dahoam" soll in der Allianz Arena von Rekordmeister FC Bayern München wieder das Endspiel der Champions League stattfinden. Darüber herrscht bei der Europäischen Fußball-Union nach dpa-Informationen weitestgehend Einigkeit.



Das Finale der Königsklasse 2022 soll demnach bei der nächsten Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 24. September in Ljubljana nach München vergeben werden. Das Endspiel ein Jahr vorher soll in St. Petersburg stattfinden, das im Jahr 2023 im Londoner Wembley-Stadion.