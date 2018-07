Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

CDU, CSU und SPD setzen in ihren Koalitionsgesprächen zum Schlussspurt an. Die Unterhändler machten weitere Fortschritte fix. Doch eine Prognose für einen Abschluss der Verhandlungen wagten sie nicht.



Die drei Parteien hatten sich vorgenommen, am Sonntag fertig zu werden, sich aber auch zwei weitere Puffertage frei gehalten. Auch nach einer Einigung der Parteien wäre eine neue Große Koalition noch nicht beschlossene Sache. Die SPD-Mitglieder müssten anschließend darüber abstimmen.