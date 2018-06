FDP-Chef Christian Lindner erwartet Bewegung von der Union. Quelle: Michael Kappeler/dpa

In der Schlussphase der Jamaika-Sondierungen wächst der Druck auf die Union, mit Zugeständnissen den Weg für Koalitionsverhandlungen zu ebnen. "Jetzt schauen wir auf die Unionsparteien, ob es da Bewegung gibt", sagte FDP-Chef Christian Lindner vor Beginn von weiteren Beratungen in Berlin.



Spätestens in der Nacht zu Freitag soll ein endgültiges Sondierungspapier fertig sein, mit dem die einzelnen Seiten bei ihren Gremien für den Einstieg in offizielle Koalitionsverhandlungen werben wollen.