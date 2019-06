Korbinian Holzer, Moritz Müller und Leon Draisaitl

Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann bei der WM in der Slowakei für das Viertelfinale planen. Das DEB Team bezwang den Gastgeber durch zwei Tore in den letzten zwei Minuten mit 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) und behauptete mit dem vierten Sieg im vierten Spiel die Tabellenführung in Vorrundengruppe A.



Vor 7.440 Zuschauern in Kosice erzielten der US-Collegespieler Marc Michaelis (24.), der Mannheimer Markus Eisenschmid (59.) und Leon Draisaitl 27 Sekunden vor Schluss die Tore für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm.



Wermutstropfen: Im letzten Drittel schied Verteidiger Moritz Seider nach einem brutalen Foul verletzt aus. Der 18 Jahre alte Verteidiger sei "aktuell okay", er werde noch "einmal eingehend untersucht", teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) in der Nacht nach dem Spiel mit. Der Slowake Ladislav Nagy hatte den in der Situation ungeschützten Seider gegen die Bande gecheckt. Seider war benommen zusammen gesackt und musste vom Eis geführt werden. Nagy hatte für das Foul dennoch nur eine Zwei-Minuten-Strafe erhalten. Das deutsche Team hat nun zwei Tage spielfrei.