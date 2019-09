Wie kann man dem Klimawandel begegnen- darüber berät die Bundesregierung in einer Sondersitzung.

Quelle: colourbox.de

Wenn die Spitzen der großen Koalition Kompromisse zum Klimaschutz finden, liegen die meisten Menschen in Deutschland wohl noch in ihren Betten - oder setzen schon den ersten Kaffee auf. Bei SPD, CDU und CSU rechnen alle mit einer langen Nacht, bevor an diesem Freitag dann das Klimakabinett zur entscheidenden Sitzung zusammenkommt.