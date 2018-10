Zwei Wochen vor der Kongresswahl verspricht Trump deshalb noch eine weitere Runde an Steuerkürzungen, nachdem er im Winter vergangenen Jahres schon eine vielgelobte Steuerreform durchgebracht hat. Die Karawane an Migranten, die sich vergangene Woche zu Fuß auf den Weg Richtung USA gemacht hat, gibt ihm den passenden Zündstoff, um das für den Großteil der amerikanischen Wähler so wichtige Thema der Migration noch anzuheizen. Die letzten Umfragen sehen die Republikaner nun wieder in einer Position, in der sie beide Kammern im Kongress halten könnten.