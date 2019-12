Jeremy Corbyn steht vor dem Wahllokal.

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Mit personalisierten Botschaften haben die britischen Parteien versucht, auch noch die letzten Wähler zu mobilisieren. Die Emails und Nachrichten auf sozialen Medien dürften an Hunderttausende Adressaten gegangen sein.



"Elias, unsere Teams berichten, dass viele Labour-Wähler auf den Beinen sind", schrieben die Konservativen in Twitterbotschaften. Die größte Oppositionspartei, Labour, war ähnlich aktiv. "Teresa, ich habe den ganzen Tag um Stimmen geworben, und die Reaktion ist immens", hieß es in einer Botschaft.