Die geplanten Ausgaben für Geschenke bleiben weiterhin hoch. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Auch in den letzten Tagen des Weihnachtsgeschäfts zeigen sich die Verbraucher in Deutschland in bester Kauflaune. Die Erwartungen an die Konjunktur und ans eigene Einkommen hätten jeweils noch einmal kräftig zugelegt, teilte das Marktforschungsinstitut GfK mit.



Auch die Neigung zu neuen Anschaffungen sei weiter hoch, hieß es. Getragen wird der Optimismus demnach einmal mehr von einem Vertrauen in ein andauernd starkes Wirtschaftswachstum und eine stabile Arbeitsmarktlage.