Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen haben die Grünen auf einem kleinen Parteitag in Frankfurt das Eintreten für Klima- und Naturschutz in den Mittelpunkt gestellt. "Nie ging es so sehr um ökologische Fragen wie jetzt", sagte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt.



Der Aufschwung in den Umfragen sei diesmal nachhaltiger. "Was wir jetzt erleben, spüren alle vor der Haustür - das Insektensterben ist im Garten, die Flüsse trocknen aus, die Felder verdorren."