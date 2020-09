Hofmann vermisst politische Führung bei der Klimawende. Archiv

Die IG Metall vermisst bei der Energie- und Mobilitätswende eine klare politische Führung der Bundesregierung. Das von der Koalition auf den Weg gebrachte Klimapaket zeige deutlich, dass in den maßgeblichen Ministerien immer noch ein starkes Sektordenken herrsche, sagte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann.



Die Industrie werde unter extremen Veränderungsdruck gesetzt, ohne dass die Politik die Rahmenbedingungen entsprechend regele. Besonders der Auto- und Maschinenbau stehe mitten in gewaltigen Umbrüchen, so der Gewerkschafter.