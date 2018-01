Armin Laschet sorgt bei der SPD für Unmut. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die SPD hat irritiert auf Äußerungen des CDU-Unterhändlers und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, reagiert. Laschet hatte bei einem Empfang in Düsseldorf verkündet, dass sich die Sondierungsgruppe zur Energiepolitik geeinigt habe.



Es gelte: "Nichts ist vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist", sagte ein SPD-Sprecher. "In der SPD herrscht Erstaunen darüber, dass ein professioneller Verhandler wie Armin Laschet sich nicht an diese Regel hält."