Kemfert: Ja, die Diskussion ist ähnlich wie in Deutschland: Einerseits gibt es viele Initiativen für aktiven Klima- und Umweltschutz, etwa in Vancouver, einer tollen Stadt in einer herrlichen Landschaft mit sehr viel Radverkehr und breiter Unterstützung für die Energiewende.

Anderserseits führen Ölpipelines direkt durch die wunderbaren Naturgebiete. Wie in Deutschland gibt es auch in Kanada eine dominante fossile Industrie, die gegen alle gesellschaftlich gewünschten Klimaschutzambitionen immer noch ihre eigenen ökonomischen Interessen durchsetzt.