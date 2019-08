Die Zentrale des Energiekonzerns RWE in Essen. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr mehr Gewinn gemacht. Das bereinigte Nettoergebnis für "RWE-Stand-Alone" erreichte 914 Millionen Euro nach 683 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018, teilt das Unternehmen mit.



RWE steht vor einem großen Umbruch: Das Netz- und Vertriebsgeschäft der Tochter Innogy soll an den Konkurrenten Eon abgeben werden. Dafür sollen alle erneuerbaren Energien von Eon und Innogy an RWE gehen. Der Braunkohleverstromer würde dadurch zu einem der größten Produzenten von grünem Strom in Europa.