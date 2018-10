Beim Bitcoin Mining erzeugen Computer mithilfe mathematischer Berechnungen die digitale Währung. Je mehr Bitcoins auf diese Weise entstehen, umso höher wird die Schwierigkeit, neue Datenblöcke zu finden, die den Anforderungen entsprechen. Computer und Kühlsysteme verbrauchen dabei eine große Menge Energie. Die relativ günstigen Energiepreise in Island kommen den Unternehmen darum sehr entgegen. "Was wir derzeit sehen, ist ein nahezu exponentielles Wachstum des Energieverbrauchs der Datenzentren", sagte Sigurbergsson. Ein nahes Ende sehe er nicht. Es gebe so viele Anfragen für Projekte, dass die zur Verfügung stehende Energie nicht ausreichen würde.