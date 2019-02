Die USA wollen mehr Flüssigerdgas in Europa verkaufen. Das US-Flüssigerdgas gilt aber bisher noch als zu teuer und nicht wettbewerbsfähig. In Deutschland wird aus Sicht auch Altmaiers in einer Übergangszeit künftig mehr Gas zur Energieversorgung benötigt. Deutschland steigt bis Ende 2022 aus der Kernenergie aus und will dazu schrittweise auch aus dem Kohlestrom aussteigen.