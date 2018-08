Vergleicht man städtische mit ländlichen Regionen miteinander, zeigt sich: Investitionen in Energiewendetechnologien sind in ländlichen Gegenden höher als in Ballungszentren. So sind Haushalte auf dem Land häufiger mit Solarthermie oder Photovoltaik-Anlagen ausgestattet (16 Prozent), als in der Großstadt (fünf Prozent).