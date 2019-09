Der Rotmilan wird auch für den Windkraftbetreiber Johannes Lackmann in Ostwestfalen zum Problem. Lackmann möchte in seinem Windpark "Wohlbedacht" elf alte durch acht neue, effizientere Windräder ersetzen. Weniger Anlagen sollen am gleichen Standort in Zukunft dreieinhalb mal so viel Strom liefern wie bisher. Doch die genehmigende Behörde verfügte: Die Windräder dürfen sich zwischen März und Oktober nur noch bei absoluter Dunkelheit drehen - zum Schutz des Rotmilans. "Völlig absurd", sagt Lackmann, "dadurch gehen 40 Prozent des Jahresertrags verloren."