Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Partei zu einem engagierten Europawahlkampf aufgerufen. "Das ist keine Europawahl, wie sie sonst immer war", sagte sie beim politischen Aschermittwoch in Demmin in Vorpommern.



Dieses Mal gehe es um eine ganz entscheidende Frage: "Es geht um die Frage, ob wir in Europa, und das, was wir in Deutschland, was wir in Europa für richtig halten, was wir für Werte haben, ob wir damit noch eine Rolle spielen in der Welt oder nicht."