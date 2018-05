Theresa May beschwor May eine «goldenen Ära» mit China. Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich für eine engere Zusammenarbeit mit China ausgesprochen. Bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Peking beschwor May eine "goldene Ära" in den Beziehungen und hoffte, dass man die strategische Partnerschaft "weiter vorantreiben" könne.



Vor dem Hintergrund des geplanten Brexits sprach sich May für einen Ausbau der Wirtschaftskooperation mit China aus. Es gebe "vieles, was im Handelsbereich gemacht werden kann", sagte May.