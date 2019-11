Rückblickend ist da dann doch vieles falsch gelaufen Björn Engholm über die Zeit nach der Wende

Noch immer strahlt er diese hanseatische Gelassenheit aus, die ihn immer auszeichnete. "Erst mal einen Espresso, dann können wir reden", sagt er. "Was wollen Sie denn wissen?" Und dann erzählt er von seiner Kindheit in Lübeck, den Erinnerungen an den Krieg, dass er anders als viele andere keine Not litt, weil der Vater immer etwas aus den Bad Schwartauer Marmeladenwerken zu essen mitbrachte. Dass er ein miserabler Schüler am Gymnasium war, eine Lehre als Schriftsetzer machte und auf dem zweiten Bildungsweg Abitur. Danach in Hamburg Politik, Volkswirtschaft und Soziologie studierte.