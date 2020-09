In dem hochklassigen Halbfinale in Yokohama setzte sich England am Samstag überraschend deutlich mit 19:7 (10:0) durch und darf weiter auf den zweiten WM-Titel nach 2003 hoffen. "Es war das größte Spiel, was man hier haben kann. Wir wollten unser Bestes zeigen und das haben wir getan", sagte Englands Kapitän Owen Farrell, dessen Mannschaft die Blamage bei der Heim-WM 2015, als sie bereits in der Vorrunde ausschied, wiedergutmachte.